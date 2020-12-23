За каждой единицей специальной техники, которую выпустили на улицы Киева 23 декабря, можно наблюдать с любого гаджета с интернетом. Это стало возможно благодаря реализации соответствующего проекта чиновниками КГГА.

Сейчас на улицах Киева работает 371 единица спецтехники. Посмотреть за перемещением каждой из них можно на одном из сайтов KyivSmartCity.

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Также все киевляне имеют возможность изучить, чем именно оснащен тот или иной очиститель.

"Умный" город

Благодаря меткам GPS, которые показывают на карте столицы каждую из коммунальных машин, можно легко убедиться в том, что коммунальщики работают, а не пьют кофе вместо работы.

Кроме того, подобная система позволяет руководству коммунальных служб контролировать своих подчиненных.

Смотрите за движением снегоуборочной техники в Киеве онлайн: