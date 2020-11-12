В Киеве мусоровоз сбил человека насмерть: видео 18+
В Киеве на улице Березняковской произошло ужасное ДТП – мусоровоз сбил человека. Прибывшая на место скорая лишь констатировала смерть.
Пока неизвестны обстоятельства трагедии. На фотографиях, которые выложили в сообществе "Киев Оперативный", видно, что это произошло на пешеходном переходе.
Читайте также Пробки в Киеве 12 ноября
На место прибыли патрульная полиция и скорая. Правоохранители устанавливают детали ДТП.
Врачи уже, к сожалению, ничем помочь не смогли – человек умер на месте от полученных травм.
В сети появилось видео, на котором видно, что пешеход долго думал переходить ли ему дорогу, а потом наконец пошел. Водитель мусоровоза мог просто не увидеть его, он поехал на "зеленый" и сбил человека.
Мусоровоз переехал человека: смотрите видео (18+)
На днях в столице и области произошло еще несколько резонансных ДТП:
- В центре Киева Porsche столкнулось со скорой.
- В Киевской области на Одесской трассе возле села Гребенки машины столкнулись лоб в лоб – два человека погибли на месте.
- А мотоциклист-подросток столкнулся с судьей на Mercedes.
Поделиться новостью