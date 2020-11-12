В Киеве на улице Березняковской произошло ужасное ДТП – мусоровоз сбил человека. Прибывшая на место скорая лишь констатировала смерть.

Пока неизвестны обстоятельства трагедии. На фотографиях, которые выложили в сообществе "Киев Оперативный", видно, что это произошло на пешеходном переходе.

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На место прибыли патрульная полиция и скорая. Правоохранители устанавливают детали ДТП.

Врачи уже, к сожалению, ничем помочь не смогли – человек умер на месте от полученных травм.

В сети появилось видео, на котором видно, что пешеход долго думал переходить ли ему дорогу, а потом наконец пошел. Водитель мусоровоза мог просто не увидеть его, он поехал на "зеленый" и сбил человека.

Мусоровоз переехал человека: смотрите видео (18+)

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