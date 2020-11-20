В Киеве 20 ноября в Дарницком районе произошел пожар. Горела квартира на первом этаже жилого дома. Как выяснилось, житель сам ее поджег.

В соцсетях люди пишут, что причиной такого поступка стала семейная ссора. Об этом сообщает сообщество "Позняки Осокорки Харьковский".

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Пользователь фейсбука, опубликовавший фото с места происшествия, уточнил, что инцидент произошел на улице Ревуцкого, по вине хозяина квартиры.

"Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Все живы. Мужчина сам поджег помещение из-за семейной ссоры", – говорится в сообщении.

Последствия пожара в Дарницком районе Киева / Фото из facebook Игоря Гапона

В комментариях люди удивляются поведению поджигателя – "из-за глупой ссоры теперь полжизни будут квартиру восстанавливать", пишет Виктория Савина.

Также очевидцы происшествия отмечают, что пожарные сразу не смогли подъехать к дому, поскольку им мешала машина, которую кто-то оставил в запрещенном месте.

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