Киевский апелляционный суд 9 декабря оставил обвинительный приговор педофилу в силе, и подтвердил осуждение жителя столицы к 12 годам тюрьмы. Адвокаты преступника пытались выбить для него менее жесткое наказание.

Благодаря требованиям ювенальных обвинителей требования защиты злоумышленника были отклонены. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

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Вскоре педофила отправят в колонию строгого режима.

Что известно об изнасиловании двух девушек в Киеве

Преступление, за которое осудили мужчину, произошло в апреле 2016 года. Педофил пригласил к себе дочерей своего товарища. Там он начал запугивать сестер и психологически давить на них, требуя от них развратных действий.

Свои извращенные желания мужчина воплотил в жизнь, а девушки пожаловались на это взрослым.

Злоумышленника задержали, а в ходе досудебного расследования факты изнасилования подтвердились. Его обвинили в насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом, а также в развращении несовершеннолетних.

В суде первой инстанции преступника отправили в тюрьму на 12 лет, однако он надеялся получить меньший срок заключения.