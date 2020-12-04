В Киеве мужчина пришел в гости к собутыльнику, но почему-то пытался ворваться в другую квартиру. На место прибыли полицейские, которые хотели выяснить обстоятельства, но мужчина набросился на правоохранителей – пострадала полицейская.

У женщины сотрясение мозга. А ее напарника злоумышленник просто оттолкнул. Об инциденте сообщает Киевская полиция.

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На 102 позвонила жительница дома на улице Иорданской. Она пожаловалась на неизвестного мужчину, который стучал в дверь и кричал.

Когда приехали копы, то незнакомец начал убегать. Вырываясь из рук закона, он толкнул полицейского, а его напарницу ударил по голове. Ее госпитализировали.

Злоумышленника все-таки удалось задержать. Он объяснил, что приходил в гости к своему собутыльнику, с которым они всегда выпивали алкоголь. Мужчине грозит тюрьма.