В Киеве мужчина напал на журналистов, а затем поскользнулся и упал в лужу – видео
В Киеве неизвестный мужчина напал на журналистов. Он пытался помешать съемке сюжета о том, как владельцы бизнеса посыпают гололед вокруг своих объектов. Но во время атаки нападавший сам поскользнулся и упал прямо в лужу.
Это произошло в районе метро "Выдубичи". Забавное и одновременно грустное видео обнародовали в телеграм-канале PavlovskyNews.
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Корреспондентка "Kyiv Live" спросила у продавщицы одного из киосков убирали ли предприниматели вокруг своего объекта, когда была гололедица и посыпали ли песком, но ей очень грубо ответили женским голосом: "закройте окно".
После этого на журналистов напал неизвестный мужчина, он начал толкаться и мешать трансляции. В пылу "атаки" нападавший сам пострадал от скользкого тротуара – упал, оказавшись в луже. Но это не смутило его – мужчина поднялся и закрывая лицо своей шапкой, продолжил атаковать журналистов и ударил корреспондентку в лицо.
В Киеве мужчина напал на журналистов, а затем поскользнулся и упал в лужу: смотрите видео
Напомним, что препятствование работе журналистов – уголовное преступление. За такие действия предусмотрена ответственность:
- штраф 850 гривен.
- или арест на срок до шести месяцев.
- или ограничение свободы на срок до трех лет.
Верховная Рада планирует усилить ответственность за препятствование работе журналистов. Законопроект уже поддержали в первом чтении. Им предполагается существенно увеличить штраф – от 8,5 тысячи гривен до 17 тысяч гривен.
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