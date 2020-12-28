Преступник, которого поймали за совершение разбойных нападений на женщин в Голосеевском районе столицы, будет находиться за решеткой. Его осудили на 10,5 лет заключения.

28-летний мужчина с июня по июль прошлого года напал на 5 женщин в возрасте от 66 до 77 лет. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

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Добычей преступника стали драгоценности на 54 тысячи гривен.

Бил по голове в лифте и подъездах

Как выяснили следователи, мужчина выслеживал пожилых женщин, заходил вместе с ними в подъезды или кабины лифтов и наносил им удары. Потом, когда потерпевшие уже не могли сопротивляться, преступник забирал у них все украшения, деньги и гаджеты.

Потом все ценное он относил в ломбарды.

После задержания подозреваемый находился под стражей. За совершенные преступления его приговорили к 10,5 годам лишения свободы. Также судьи применили к нему процедуру конфискации имущества.