Хотел избить хирургов в операционной: в больнице Киева задержали нетрезвого мужчину – видео
ЧП произошло 17 декабря в Киевской больнице скорой помощи. При проведении хирургического вмешательства медиками в операционную ворвался нетрезвый молодой человек.
При себе он имел гитару, на которой собирался сыграть, сообщили в пресс-служба Муниципальной варты Киева. Когда молодого человека попросили на выход, он начал бросаться на хирургов.
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Злоумышленника, чей поступок мог привести к серьезным последствиям, задержали правоохранители.
Из больницы – в райотдел
Никому навредить возмутитель спокойствия не смог. Его довольно быстро вытащили из операционной и положили лицом в пол. Чтобы мужчина не смог сопротивляться и натворить бед, бойцы муниципальной варты нацепили ему на руки стяжки.
Когда на вызов прибыли полицейские, задержанного передали им.
Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как квалифицировали его действия правоохранители, неизвестно.
Смотрите видео задержания нетрезвого мужчины в операционной Киевской больницы:
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