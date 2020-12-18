ЧП произошло 17 декабря в Киевской больнице скорой помощи. При проведении хирургического вмешательства медиками в операционную ворвался нетрезвый молодой человек.

При себе он имел гитару, на которой собирался сыграть, сообщили в пресс-служба Муниципальной варты Киева. Когда молодого человека попросили на выход, он начал бросаться на хирургов.

Смотрите также Перебегал дорогу и ехал на красный: в Киеве легковушка сбила молодого человека – видео 18+

Злоумышленника, чей поступок мог привести к серьезным последствиям, задержали правоохранители.

Из больницы – в райотдел

Никому навредить возмутитель спокойствия не смог. Его довольно быстро вытащили из операционной и положили лицом в пол. Чтобы мужчина не смог сопротивляться и натворить бед, бойцы муниципальной варты нацепили ему на руки стяжки.

Когда на вызов прибыли полицейские, задержанного передали им.

Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как квалифицировали его действия правоохранители, неизвестно.

Смотрите видео задержания нетрезвого мужчины в операционной Киевской больницы: