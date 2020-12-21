Нападение на сотрудниц центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф произошло вечером 20 декабря. Нетрезвый мужчина избил 24-летнюю девушку и 63-х летнюю женщину.

Избиение произошло во время работы пострадавших, сообщили в пресс-службе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева в фейсбуке. По предварительным данным, мужчина, совершивший нападение, был нетрезв.

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Обе сотрудницы скорой сейчас находятся в больнице.

Что известно об избиении медиков в Киеве

Женщины находились на вызове и позвонили полицейским с сообщением об агрессивном поведении мужчины. Впрочем, скорое прибытие копов его не расстроило. Вместо этого агрессивно настроенный мужчина силой вытолкал молодую фельдшерицу из машины, а также толкнул медсестру.

В результате падения 24-летняя девушка получила закрытый перелом голени со смещением. У пожилой медсестры диагностировали зарытую травму колена.

Могут не наказать

Полицейские, прибывшие на место, составили акт о совершении правонарушения. Но в скорой не верят в то, что злоумышленника как-то накажут.

Ни разу нападавшие не понесли ответственности за свои агрессивные действия к медикам при исполнении ими служебных обязанностей. Законодательство не дает возможности это сделать. А безнаказанность, как известно, лишь множит агрессию, делая бригады ЭМП да и других медиков беззащитными в таких случаях,

– подчеркнули в пресс-службе ведомства.