Полицейские задержали двух злоумышленников, подозреваемых в нападении на 18-летнего парня и его ограблении. Инцидент произошел 14 декабря на территории стадиона школы на улице Архипенко в Киеве.

Свои преступные действия злоумышленники снимали на видео, сообщили в пресс-службе полиции Киева. Задержали их непосредственно на месте инцидента.

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Если вину обоих мужчин признает суд, им грозит до 7 лет тюрьмы.

Нападение на парня

По данным следователей, двое 37-летних местных жителей подошли к компании парней и начали агрессивно себя вести. Между ними и одним из ребят произошло столкновение. Во время него из кармана парня выпал смартфон, который забрал один из злоумышленников.

Кроме избиения, парню распылили в лицо слезоточивый баллончик.

Пострадали мать с дочерью

Инцидент увидела женщина, которая гуляла с 8-летним ребенком. Она вступилась за пострадавшего, но один из мужчин применил газовый баллончик и против нее. Вещество попало также в лицо девочке.

Патрульные, прибывшие на место вызова, доставили всех участников конфликта в управление полиции в Оболонском районе. По факту грабежа и хулиганства следователи возбудили уголовное дело.

Сейчас злоумышленникам уже сообщили о подозрении.