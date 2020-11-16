Группу молодых ребят, которые почти голышом бегали по подземному переходу, увидели киевляне на площади Льва Толстого 16 ноября. Более 10 юношей с хохотом пробежали по кругу, шокируя прохожих.

Видео с веселым, для непосредственных участников события, развлечением опубликовали в местных сообществах в телеграмме, сообщает 24 канал.

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На записи видно, как мужчины только в трусах-стрингах и масках стоят и готовятся к забегу. Затем они разворачиваются к камере и начинают бежать.

Не первая выходка

Как отмечают пользователи сети, в "спортсменах" они узнали мужчин, которые уже занимались подобными забегами по крайней мере дважды. Впервые они бегали только в галстуках. Потом, когда началась пандемия COVID-19, юноши побежали только в масках на лицах. Вообще без нижнего белья.

Ранее журналистам участники акции объясняли, что якобы проиграли пари.

Из-за чего они побежали в третий раз, неизвестно.

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Появления обнаженных мужчин, которые самостоятельно гуляют по Киеву, стали уже обыденностью. Летом и осенью в разных районах столицы раздетых мужчин замечали на Подоле, Оболони, Осокорках, а также на Кловском спуске.