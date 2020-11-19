В Киеве киберполиция обнаружила "кофейных преступников" – продавали в интернете кофе под видом известных мировых марок. Контрафакт паковали на столичных складах.

Правоохранители изъяли 150 тысяч пакетов с логотипами известных кофейных брендов. Об этом сообщают на сайте киберполиции.

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Кроме того, правоохранители арестовали около 10 тонн еще не фасованного кофе и 5 "кофеманов", которые и организовали такой подпольный бизнес.

Производство оборудовали на 6 складах. Там никто не соблюдал санитарные нормы, а обманутые покупатели употребляли совсем не тот кофе, за который заплатили.

Свою продукцию злоумышленники продавали в интернете на различных сайтах объявлений.

Кроме того, организаторы имели подконтрольную сеть подпольных производств, где производилось более 10 тысяч пакетов фейкового кофе в неделю.

По предварительным подсчетам, владельцам торговых марок нанесен ущерб на сумму более 5 миллионов гривен.

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Что грозит "кофейным преступникам"?

Они заплатят штраф от 10 до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.