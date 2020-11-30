В Киеве правоохранители задержали сутенеров. Они организовали места разврата в арендованных квартирах. Во время обысков нашли и наркотики – полсотни пакетиков.

Девушек искали в интернете. Этим занимался отдельный человек, который отвечал за "рекламу". Также у преступной группы были два человека которые работали в "колл-центре" – принимали заказы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Всем процессом руководили организаторы – мужчина и женщина. Преступники втягивали женщин в занятие проституцией. "Услуги" оказывали в арендованных квартирах. Доходы делили честно – по 50% получали проститутки и сутенеры.

Уголовное производство было открыто еще в июле. Когда доказательств собрали достаточно, правоохранители осуществили задержание и обыски.

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Что грозит организаторам незаконного бизнеса?

Их могут посадить в тюрьму на 4 – 7 лет за сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией. Кроме того, организаторы будут отвечать и за наркотики.

Сами проститутки не привлекаются в Украине к уголовной ответственности – им выпишут только штраф.