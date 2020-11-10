В Киеве правоохранители закрыли 4 незаконных казино. Три из них расположены в Деснянском районе столицы. Одно сооружение – плавучее.

Казино на воде работало на улице Закревского на одном из водных каналов. О закрытии нелегального бизнеса сообщили в Киевской прокуратуре.

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Также правоохранители нашли еще три места, где функционировали незаконные казино – на Лесном массиве, недалеко от рынка "Фестивальный", а также на проспекте Лобановского, что в Соломенском районе столицы.

Плавучее нелегальное казино / Фото Киевской городской прокуратуры

Во время обысков изъяли 50 компьютеров, которые использовали для предоставления незаконных игорных услуг.

Правоохранители ищут всех причастных лиц, организовавших подпольные казино.

Нелегальное казино в Киеве / Фото Киевской городской прокуратуры

Задержанный во время обыска в нелегальном казино / Фото Киевской городской прокуратуры

В конце 2019 года правительство решило закрыть игорный бизнес в Украине. Президент Владимир Зеленский мечтает создать в нашей стране собственный "Лас-Вегас" – разрешить казино в одном из городов.