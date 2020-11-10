В Киеве нашли 4 подпольных казино: одно - на воде
В Киеве правоохранители закрыли 4 незаконных казино. Три из них расположены в Деснянском районе столицы. Одно сооружение – плавучее.
Казино на воде работало на улице Закревского на одном из водных каналов. О закрытии нелегального бизнеса сообщили в Киевской прокуратуре.
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Также правоохранители нашли еще три места, где функционировали незаконные казино – на Лесном массиве, недалеко от рынка "Фестивальный", а также на проспекте Лобановского, что в Соломенском районе столицы.
Плавучее нелегальное казино / Фото Киевской городской прокуратуры
Во время обысков изъяли 50 компьютеров, которые использовали для предоставления незаконных игорных услуг.
Правоохранители ищут всех причастных лиц, организовавших подпольные казино.
Нелегальное казино в Киеве / Фото Киевской городской прокуратуры
Задержанный во время обыска в нелегальном казино / Фото Киевской городской прокуратуры
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