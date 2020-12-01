В Киеве назвали улицы с наибольшим трафиком – список
В Киеве обнародовали список улиц с наибольшим трафиком. Перечень сформировали с помощью транспортной модели города. Для этого понадобилось более 300 видеокамер.
Список сформировали в "Институте Генерального плана города Киева". В него включили 10 улиц и три моста.
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На каких улицах в Киеве самый большой трафик – список
- Кольцевая дорога – 177,6;
- проспект Победы – 153,5;
- проспект Николая Бажана – 152,5;
- Набережное шоссе – 143,9;
- проспект Романа Шухевича – 140,0;
- проспект Степана Бандеры – 136,7;
- Броварской проспект – 128,4;
- проспект Академика Палладина – 122,1;
- бульвар Дружбы Народов – 127,9;
- улица Елены Телиги – 112,0.
Цифры – это тысячи единиц транспорта за сутки в обоих направлениях.
Также в Институте назвали 3 самых перегруженных моста:
- Северный мост – 173,5;
- Южный мост – 167,0;
- Мост Патона – 149,2.
Отмечается, что в Киеве с каждым днем увеличивается количество автомобилей.
"Улицы, по которым можно было спокойно проехать еще 10 лет назад, на сегодня стоят в огромных пробках", – пишут представители Института.
Причины огромных пробок в Киеве:
- размещение новых жилых и общественных зданий,
- стремительная застройка пригородной зоны,
- недостаточное развитие общественного транспорта,
- увеличение количества автомобилей, которые приезжают в Киев из других городов и тому подобное.
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