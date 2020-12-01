В Киеве обнародовали список улиц с наибольшим трафиком. Перечень сформировали с помощью транспортной модели города. Для этого понадобилось более 300 видеокамер.

Список сформировали в "Институте Генерального плана города Киева". В него включили 10 улиц и три моста.

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На каких улицах в Киеве самый большой трафик – список

Кольцевая дорога – 177,6; проспект Победы – 153,5; проспект Николая Бажана – 152,5; Набережное шоссе – 143,9; проспект Романа Шухевича – 140,0; проспект Степана Бандеры – 136,7; Броварской проспект – 128,4; проспект Академика Палладина – 122,1; бульвар Дружбы Народов – 127,9; улица Елены Телиги – 112,0.

Цифры – это тысячи единиц транспорта за сутки в обоих направлениях.

Также в Институте назвали 3 самых перегруженных моста:

Северный мост – 173,5;

Южный мост – 167,0;

Мост Патона – 149,2.

Отмечается, что в Киеве с каждым днем увеличивается количество автомобилей.

"Улицы, по которым можно было спокойно проехать еще 10 лет назад, на сегодня стоят в огромных пробках", – пишут представители Института.

Причины огромных пробок в Киеве: