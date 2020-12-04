В Киеве не откажутся от масштабных празднований Нового года
Власти столицы объявили о том, что Киев может отпраздновать Новый год с учетом всех карантинных требований. От традиционных фестивальных событий и большой сцены организаторы решили отказаться, но при этом масштаб праздника должен сохраниться.
О намерениях праздновать Новый год по-новому рассказали на брифинге представители КГГА и проекта Folk Ukraine. Фишкой празднования станут не отдельные места для массовых мероприятий, а маршруты, по которым надо перемещаться.
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На локациях, по утверждению чиновников, будут пытаться избегать скопления людей.
Центр не будут перекрывать
По словам начальника отдела координации и мониторинга проведения массовых мероприятий в Киеве Кирилла Воронина, вместо того, чтобы перекрыть доступ жителей к центру, представители власти постараются максимально расширить площадь, на которой можно будет соблюдать дистанцию.
Киевлян будут призывать не парковать машины возле локаций для празднования, а также на маршрутах, которые сочетают основные выбранные организаторами места.
Елка, каток и снег фест
Как утверждает руководитель департамента культуры КГГА Диана Попова, в этом году город воздержится от традиционных форматов массовых мероприятий, но ради празднования все же, как и всегда, создадут отдельные локации. Их объединят специальными маршрутами, чтобы поощрять людей двигаться и не создавать толпу.
Где и какие установят локации для празднования в Киеве:
- Елка на Софийской площади;
- Каток на Подоле;
- Каток возле арки Дружбы народов, где будет проходить снег фест.
Вкусности на ходу
Все локации соединит новогодний маршрут через пешеходно-велосипедный мост, парк Владимирская горка, Аллею художников и Андреевский спуск.
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