В Киеве неадекватный мужчина осквернил памятник Героям Небесной Сотни: возмутительное видео
Пьяный мужчина осквернил памятник Героям Небесной Сотни в Киеве. Он помочился прямо на аллее перед портретами погибших на Майдане. Циничный инцидент произошел на глазах у прохожих. В полиции сообщили об открытии уголовного производства.
Неадекват осквернил памятник Героям Небесной Сотни
Мерзкую выходку неадекватного мужчины вечером 21 октября зафиксировали на камеру очевидцы, сообщает в фейсбуке "Киев Оперативный".
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На видео заметно, как молодой человек в черной куртке и черных брюках в состоянии опьянения опорожнился на месте расстрела участников Революции Достоинства. Именно в этом месте установлен мемориал с памятными знаками на мостовой аллеи, которую называют "Дорогой Небесной Сотни".
Рядом с нарушителем стоял и разговаривал по телефону парень, он никак не реагировал на поведение вандала.
Пьяный мужчина, сделав дело, даже не заправил нормально штаны и пошел дальше.
После этого в сети объявили "охоту" на неадеквата. Люди просят опознать его, чтобы привлечь к ответственности.
Друзья, может кто-то знает этого недобитка, который своим цвиринчиком опорочил памятники Героям Небесной Сотни? Очень нужно найти,
– говорится в публикации.
Что пишут пользователи сети
Пользователей сети очень возмутил инцидент, люди пишут гневные комментарии и обещают циничному нарушителю суровое наказание за его действия. Также украинцы удивляются, как и почему такое произошло в центре Киева, да еще и при свидетелях.
- Видимо, есть камеры различных учреждений по маршруту подонка. Морским узлом завязать то, чем совершил преступление
- Найти и отрезать этот цвиринчик.
- А почему все молчали, смеялись. А слабо было подойти и дать по тому же месту! Пока будут молчать и тупо снимать, ничего не изменится.
- Оооооо, вот это кандидат на премию Дарвина.
- Боюсь даже представить, что с ними будет, когда их найдут. А их найдут 100%, и очень быстро.
- О живем, припеваючи, неужели не нашлось человека, который бы вызвал полицию.
- Слов нет, дрянь, найти и наказать!
Как на вандализм отреагировали в полиции
Сейчас правоохранители разыскивают людей, причастных к этому событию, и устанавливают все обстоятельства совершенного, говорится в сообщении полиции Киева в фейсбуке.
Полицейские уже опросили возможных свидетелей инцидента и тщательно осмотрели место преступления. А также открыли уголовное производство по факту хулиганских действий. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В Киеве неадекватный мужчина осквернил памятник Героям Небесной сотни: видео