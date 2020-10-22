Пьяный мужчина осквернил памятник Героям Небесной Сотни в Киеве. Он помочился прямо на аллее перед портретами погибших на Майдане. Циничный инцидент произошел на глазах у прохожих. В полиции сообщили об открытии уголовного производства.

Неадекват осквернил памятник Героям Небесной Сотни

Мерзкую выходку неадекватного мужчины вечером 21 октября зафиксировали на камеру очевидцы, сообщает в фейсбуке "Киев Оперативный".

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На видео заметно, как молодой человек в черной куртке и черных брюках в состоянии опьянения опорожнился на месте расстрела участников Революции Достоинства. Именно в этом месте установлен мемориал с памятными знаками на мостовой аллеи, которую называют "Дорогой Небесной Сотни".

Рядом с нарушителем стоял и разговаривал по телефону парень, он никак не реагировал на поведение вандала.

Пьяный мужчина, сделав дело, даже не заправил нормально штаны и пошел дальше.

После этого в сети объявили "охоту" на неадеквата. Люди просят опознать его, чтобы привлечь к ответственности.

Друзья, может кто-то знает этого недобитка, который своим цвиринчиком опорочил памятники Героям Небесной Сотни? Очень нужно найти,

– говорится в публикации.

Что пишут пользователи сети

Пользователей сети очень возмутил инцидент, люди пишут гневные комментарии и обещают циничному нарушителю суровое наказание за его действия. Также украинцы удивляются, как и почему такое произошло в центре Киева, да еще и при свидетелях.

Видимо, есть камеры различных учреждений по маршруту подонка. Морским узлом завязать то, чем совершил преступление

Найти и отрезать этот цвиринчик.

А почему все молчали, смеялись. А слабо было подойти и дать по тому же месту! Пока будут молчать и тупо снимать, ничего не изменится.

Оооооо, вот это кандидат на премию Дарвина.

Боюсь даже представить, что с ними будет, когда их найдут. А их найдут 100%, и очень быстро.

О живем, припеваючи, неужели не нашлось человека, который бы вызвал полицию.

Слов нет, дрянь, найти и наказать!

Как на вандализм отреагировали в полиции

Сейчас правоохранители разыскивают людей, причастных к этому событию, и устанавливают все обстоятельства совершенного, говорится в сообщении полиции Киева в фейсбуке.

Полицейские уже опросили возможных свидетелей инцидента и тщательно осмотрели место преступления. А также открыли уголовное производство по факту хулиганских действий. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Обратите внимание! В 2019 году в столице, на улице Грушевского разгромили мемориал герою Небесной Сотни Сергею Нигояну. Впоследствии выяснилось, что сделал это психически больной человек.

В Киеве неадекватный мужчина осквернил памятник Героям Небесной сотни: видео