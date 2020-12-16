Отобрали миллион: в Киеве неизвестные в балаклавах ограбили женщину
Очередное ограбление с серьезными убытками произошло в середине декабря на улице Митрополита Андрея Шептицкого. Двое мужчин в балаклавах подбежали к Nissan Juke, в котором находилась женщина, и забрали у нее две сумки с крупной суммой денег.
Уже после преступления злоумышленники скрылись на автомобиле Skoda, сообщает OBOZREVATEL. Добычей грабителей стал миллион гривен.
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Часть этой суммы были в валюте
Что известно об ограблении женщины в Киеве
Когда женщина села в Juke, к машине подбежали двое мужчин. Один из них разбил стекло водительской двери и вытащил пострадавшую на улицу, а другой достал из салона сумку с деньгами.
В полиции Киева в комментарии 24 каналу подтвердили сам факт нападения, но отказались рассказывать подробности, ссылаясь на тайну следствия. По данным правоохранителей, по факту преступления открыто уголовное дело.
Сейчас следователи пытаются установить причастных к ограблению злоумышленников.
Как квалифицировали событие правоохранители, неизвестно.
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