Очередное ограбление с серьезными убытками произошло в середине декабря на улице Митрополита Андрея Шептицкого. Двое мужчин в балаклавах подбежали к Nissan Juke, в котором находилась женщина, и забрали у нее две сумки с крупной суммой денег.

Уже после преступления злоумышленники скрылись на автомобиле Skoda, сообщает OBOZREVATEL. Добычей грабителей стал миллион гривен.

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Часть этой суммы были в валюте

Что известно об ограблении женщины в Киеве

Когда женщина села в Juke, к машине подбежали двое мужчин. Один из них разбил стекло водительской двери и вытащил пострадавшую на улицу, а другой достал из салона сумку с деньгами.

В полиции Киева в комментарии 24 каналу подтвердили сам факт нападения, но отказались рассказывать подробности, ссылаясь на тайну следствия. По данным правоохранителей, по факту преступления открыто уголовное дело.

Сейчас следователи пытаются установить причастных к ограблению злоумышленников.

Как квалифицировали событие правоохранители, неизвестно.