В Киеве неизвестные избили освобожденного из плена боевиков Ивана Деева
В Киеве 17 октября неизвестные избили ветерана АТО Ивана Деева. В декабре 2019 года Деева освободили из 3-летнего плена боевиков.
До 16 октября Деев еще лечился в госпитале
Также во время нападения пострадала и жена Деева. Об избиении сообщил товарищ пострадавшего Николай Потоцкий в фейсбуке.
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До 16 октября экс-пленный еще находился на лечении. В этот же день Деев поехал на почту за волонтерской тележкой. Дорогу его автомобилю перекрыла другая машина. После того, как ветеран АТО посигналил, оттуда вышли мужчины, и начали бить Деева. Досталось даже его жене.
После совершенного злоумышленники скрылись. Пострадавшие вызвали полицию. Деева пришлось госпитализировать.
Что известно об Иване Дееве?
Служил в 8-м полку спецназначения ВСУ. В 2017 году попал в плен в Луганске. Был освобожден в декабре 2019 года – в рамках обмена пленными.