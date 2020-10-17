В Киеве 17 октября неизвестные избили ветерана АТО Ивана Деева. В декабре 2019 года Деева освободили из 3-летнего плена боевиков.

До 16 октября Деев еще лечился в госпитале

Также во время нападения пострадала и жена Деева. Об избиении сообщил товарищ пострадавшего Николай Потоцкий в фейсбуке.

Читайте также Балуха наконец переводят из реанимации: как чувствует себя экс-политзаключенный после избиения

До 16 октября экс-пленный еще находился на лечении. В этот же день Деев поехал на почту за волонтерской тележкой. Дорогу его автомобилю перекрыла другая машина. После того, как ветеран АТО посигналил, оттуда вышли мужчины, и начали бить Деева. Досталось даже его жене.

После совершенного злоумышленники скрылись. Пострадавшие вызвали полицию. Деева пришлось госпитализировать.