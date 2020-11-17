В Киеве кто-то занимается вандализмом – во дворах обливают кислотой машины. Вещество полностью выедает краску авто. В соцсетях сообщают о 3 аналогичных случаях.

Последний раз вандалы облили кислотой машину на улице Панаса Мирного – на Печерске. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Читайте также Пробки в Киеве 17 ноября

Вещество вылили прямо на капот. Машину после этого придется сдавать в ремонт.

В Киеве кто-то обливает кислотой машины: смотрите видео

Первый случай, о котором рассказали в соцсетях, произошел 9 ноября. Прямо во дворе дома на Троещине – на улице Беретти, 5, неизвестные облили кислотой машину – от этого пострадал маленький мальчик.

Самое ужасное в этом, что пострадал маленький сын, который по неосторожности прижался ладошками к машине. То ли место не то, то ли люди озверели и не представляю, насколько надо ненавидеть людей, чтобы перейти черту,

– возмущается владелец машины.



В этот раз облили двери машины / Фото сообщества "Киев Оперативный"

Еще один случай произошел 16 ноября на улице Олены Телиги, что на Сырце. Пострадал Ford. Машина была припаркована рядом с домом. Она никому не мешала. Облили капот и дверь.

Как вандалы повредили машину: смотрите видео (Внимание! Присутствует ненормативная лексика)

Примечательно, что все 3 случая актов вандализма совершены в разных районах столицы – кроме Печерска вандалы проявили себя на Троещине и Сырце. В пресс-службе полиции сообщили, что эти случаи расследуют в каждом из районов отдельно и пока не объединяют эти эпизоды в одно расследование.