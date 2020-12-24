ЧП произошло вечером 23 декабря в отделении "Приватбанка" на улице Градинской в Киеве. Неизвестный предпринял попытку забрать деньги из терминала самообслуживания.

Завладеть хоть какой-то суммой злоумышленнику не удалось по двум причинам, сообщают "Вартові Еспресо". Он не смог добраться до ящика терминала, который был пуст – за 2 часа до попытки ограбления из отделения вынесли деньги инкассаторы.

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После взрыва мужчина понял, что добычи не будет, и скрылся с места инцидента.



Какие потери понес "Приватбанк" из-за взрыва, еще неизвестно / Фото "Вартові еспресо"

Что известно о подрыве терминала в "Приватбанке"

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они сразу пересмотрели записи с камер видеонаблюдения. На видео полицейские увидели, что мужчина ворвался в помещение самообслуживания после взрыва и увидел, что мощности волны не хватило для того, чтобы разломать терминал.



Когда охранники и полицейские прибыли на место, злоумышленник уже скрылся / Фото "Вартові еспресо"

На этом злоумышленник и остановился и скрылся в неизвестном направлении.

В результате инцидента никто не пострадал. Дверцу на входе в отделение раскурочил взрыв. Также получил повреждения внедорожник SsangYong, который был припаркован рядом.



SsangYong взрывной волной разбило заднее стекло / Фото "Вартові еспресо"

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления, а также разыскивают грабителя-неудачника.



Деньги злоумышленник так и не забрал / Фото "Вартові еспресо"