В Киеве неизвестный взорвал отделение "Приватбанка", но до денег не добрался: фото
ЧП произошло вечером 23 декабря в отделении "Приватбанка" на улице Градинской в Киеве. Неизвестный предпринял попытку забрать деньги из терминала самообслуживания.
Завладеть хоть какой-то суммой злоумышленнику не удалось по двум причинам, сообщают "Вартові Еспресо". Он не смог добраться до ящика терминала, который был пуст – за 2 часа до попытки ограбления из отделения вынесли деньги инкассаторы.
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После взрыва мужчина понял, что добычи не будет, и скрылся с места инцидента.
Какие потери понес "Приватбанк" из-за взрыва, еще неизвестно / Фото "Вартові еспресо"
Что известно о подрыве терминала в "Приватбанке"
Когда правоохранители прибыли на место происшествия, они сразу пересмотрели записи с камер видеонаблюдения. На видео полицейские увидели, что мужчина ворвался в помещение самообслуживания после взрыва и увидел, что мощности волны не хватило для того, чтобы разломать терминал.
Когда охранники и полицейские прибыли на место, злоумышленник уже скрылся / Фото "Вартові еспресо"
На этом злоумышленник и остановился и скрылся в неизвестном направлении.
В результате инцидента никто не пострадал. Дверцу на входе в отделение раскурочил взрыв. Также получил повреждения внедорожник SsangYong, который был припаркован рядом.
SsangYong взрывной волной разбило заднее стекло / Фото "Вартові еспресо"
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления, а также разыскивают грабителя-неудачника.
Деньги злоумышленник так и не забрал / Фото "Вартові еспресо"
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