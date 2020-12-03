Работники коммунального предприятия "Киевавтодор" с 3 декабря начали противоаварийную работу на мосту Метро. С вечера 4 декабря коммунальщики будут работать еще и на Северном мосту.

​​О начале ремонтных работ на двух из 4 мостов столицы сообщили в пресс-службе КП "Киевавтодор". На Северном мосту ограничения продлятся до 7 декабря, а на мосту Метро – до 13.

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Вследствие занятости полос на мостах уровень пробок в столице может значительно ухудшиться.

Будут работать "против шерсти"

Как отметили коммунальщики, для того, чтобы не мешать трафику движения, на обоих объектах дорожные работы будут проводить на выходных.

Кроме того, на мосту Метро с 8:00 до 14:00 Работы будут вести в направлении Левого берега. С 14:00 до 17:00 подрядчики будут переходить на другую сторону объекта.

Что же касается Северного моста, то представители предприятия "Киевавтодормост" будут проводить текущий ремонт только в направлении Троещины. Работы продлятся с 21:00 4 ноября до 12:00 7 числа.