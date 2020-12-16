Забирал жену из больницы: в Киеве нетрезвый мужчина попал в жесткое ДТП – видео
Очередная авария с достаточно серьезными последствиями произошла вечером 16 декабря на проспекте Лобановского. Водитель Smart влетел в припаркованный электромобиль "Новой почты".
В результате ДТП водитель легковушки получил многочисленные травмы, сообщает "Киев Оперативный". Известно, что владелец Smart спешил забрать жену из больницы.
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На месте столкновения легковушки с минивэном работают следователи.
Что известно о ДТП с участием машины "Новой почты" в Киеве
Авария произошла вблизи дома 140 на проспекте Лобановского около 20:00. Водитель Smart влетел в левую заднюю часть электромобиля Citroen Berlingo, который принадлежит "Новой почте".
Из-за столкновения пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки и сустава правой ноги.
По предварительным данным, перед госпитализацией правоохранители успели проверить предполагаемого виновника ДТП на наличие алкоголя в крови. Драгер показал 2 промилле.
Жена пострадавшего говорит, что не знала о том, что он употреблял спиртные напитки.
Точные причины аварии будут выяснять следователи.
Смотрите видео с места столкновения Smart и Citroen "Новой почты":
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