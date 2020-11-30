Авария произошла неподалеку от станции метро "Голосеевская" в Киеве. Водитель грузовика въехал в Mazda, из-за чего пассажир легковушки получил телесные повреждения.

По данным патрульных, водитель бетоносмесителя с наклейкой "Бетон от Ковальской" был нетрезв, сообщает "Киев оперативный". Показатели содержания алкоголя в его крови превышали допустимую норму в 10 раз.

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На месте инцидента работали следователи и медики "скорой". Врачи госпитализировали пострадавшего в больницу.

Как бетоносмеситель въехал в легковушку в Киеве

По предварительным данным, за несколько секунд до аварии водитель Mazda остановился, чтобы пропустить пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом переходе. Мужчина, находившийся за рулем грузовика, вовремя нажать на тормоза не успел.



Водитель бетоносмесителя не успел вовремя остановиться / Фото "Киев Оперативный"

Поэтому многотонный загруженный бетоносмеситель влетел в машину.

Напился в дороге

В пресс-службе промышленно-строительной группы "Ковальская" отмечают, что машина, которая попала в ДТП, не принадлежит компании, а водитель не является ее сотрудником. Грузовиком владеет лишь один из перевозчиков, который осуществляет доставку бетона.



Драгер показал 2,33 промилле алкоголя в крови водителя грузовика / Фото "Киев оперативный"

На момент загрузки около 18:00 водитель был трезвым. Учитывая ситуацию, компания решила заблокировать авто в системе. Осуществлять доставку до детального выяснения обстоятельств на этом грузовике будет невозможно,

– сообщил руководитель пресс-службы ПСГ "Ковальская" Михаил Василенко.

По факту ДТП с пострадавшими следователи обязаны открыть уголовное дело. Окончательно квалифицировать событие они должны после того, как врачи определятся со степенью тяжести травм пострадавшего.



Задняя часть Mazda серьезно пострадала / Фото "Киев оперативный"