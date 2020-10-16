Достаточно масштабная авария произошла на улице Лукьяновской в Подольском районе Киева. Днем 16 октября неуправляемый бетоносмеситель, двигаясь вниз, врезался сразу в 5 машин.

Уже после столкновения с автомобилями многотонный грузовик отбросило в забор, сообщает dtp.kiev.ua. Там он и остановился.

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По предварительным данным, водитель бетоносмесителя даже не тормозил. Вполне возможно, что автомобиль компании Mix Trans, который занимается доставкой бетона, был неисправен.



Тормоза бетоносмесителя могли отказать / Фото dtp.kiev.ua

Машины разбиты

Из-за чего именно произошло ДТП, выясняют следователи. Они работают на месте аварии уже несколько часов. Легковые автомобили, в которые влетел бетоносмеситель, получили существенные повреждения. Ремонтировать некоторые из них может быть нерентабельно.

Есть пострадавшие

В результате ДТП пострадали двое водителей. Серьезных травм они не получили, потому госпитализировать никого медикам скорой не пришлось.

Как могут наказать водителя бетоносмесителя

Событие правоохранители могут квалифицировать как нарушение правил дорожного движения по управлению неисправным транспортным средством. Впрочем, если экспертизы докажут, что тормоза сказали именно во время этой поездки авто, мужчины могут избежать наказания. Тем не менее, компенсации от страховой фирмы никак не хватит на восстановление всех авто. Так это могут перевести на компанию-владельца бетоносмесителя или на самого водителя.

Смотрите видео с места аварии бетоносмесителя и 5 авто в Киеве: