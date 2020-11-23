На левом и правом берегу: в Киеве ночью сгорели 4 автомобиля
В Киеве в ночь на 23 ноября спасатели потушили два пожара. Первый случай произошел в Днепровском районе, а второй – в Святошинском. Горели автомобили.
Оба случая совершенно аналогичны – горели машины, которые просто были на стоянке. Об этом сообщает ГСЧС.
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Первый пожар
Сначала пожарные выехали на улицу Владимира Сосюры, 6 Там загорелся Renault Logan, который был припаркован на проезжей части дороги. Машина сгорела полностью.
Пожарные потушили огонь в 3:10 и сразу отправились на Правый берег.
Второй пожар
На бульваре Кольцова, 22 их ждала еще одна машина в огне – Hyundai Sonata. Она стояла во дворе многоэтажки.
Огонь успел перекинуться на соседние машины – не повезло Geely и Daewoo Lanos.
В результате пожара в автомобилях повреждены моторный отсек, салон, лобовое стекло и лакокрасочное покрытие.
Причины возникновения автомобильных пожаров устанавливаются.
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