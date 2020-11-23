В Киеве в ночь на 23 ноября спасатели потушили два пожара. Первый случай произошел в Днепровском районе, а второй – в Святошинском. Горели автомобили.

Оба случая совершенно аналогичны – горели машины, которые просто были на стоянке. Об этом сообщает ГСЧС.

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Первый пожар

Сначала пожарные выехали на улицу Владимира Сосюры, 6 Там загорелся Renault Logan, который был припаркован на проезжей части дороги. Машина сгорела полностью.

Пожарные потушили огонь в 3:10 и сразу отправились на Правый берег.

Второй пожар

На бульваре Кольцова, 22 их ждала еще одна машина в огне – Hyundai Sonata. Она стояла во дворе многоэтажки.

Огонь успел перекинуться на соседние машины – не повезло Geely и Daewoo Lanos.

В результате пожара в автомобилях повреждены моторный отсек, салон, лобовое стекло и лакокрасочное покрытие.

Причины возникновения автомобильных пожаров устанавливаются.