В Киеве в ночь на 7 декабря в ночном клубе "Fifty. Hip-Hop & R'N'B Club" несмотря на карантин собрались более 500 человек. Заведение решило, что закон им – не указ и открыло двери для всех желающих.

На "коронавирусной" вечеринке собралось немало молодежи – преимущественно без масок. Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

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Вечеринку закрыли, а руководство будет отвечать за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Это, кстати, статья Уголовного кодекса. Самое суровое наказание за это преступление – тюрьма до 3 лет.

По состоянию на 7 декабря в Украине за сутки инфицировались коронавирусом более 8 тысяч человек, в том числе заболели 390 детей и 284 медработника. Зарегистрировали 145 смертей в результате осложнений болезни, 5 123 человека – выздоровели.