В КГГА сообщили, что с 21 октября киевляне смогут получить через SMS информацию о ремонтных работах или отсутствии воды, к примеру. Услуга будет бесплатной.

Благодаря этому сервису жители столицы оперативно смогут получать информацию о важных событиях ЖКХ. Об этом сообщает КГГА.

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Чиновники уверены, что отправка SMS поможет исполнителям услуг более качественно и оперативно контактировать со своими клиентами.

Жители с помощью сообщений будут знать о плановых и аварийных работах, требующих временного отключения услуг и будут понимать их сроки и масштабность,

– отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Для активации сервиса горожанам необходимо либо позвонить по телефонам горячих линий 15-51 или 15-57, или оставить соответствующую заявку на сайтах контактных служб: https://1551.gov.ua/ (создать обращение) и https://1557.kyiv.ua/login/.



Для киевлян заработало бесплатное SMS-информирование о состоянии предоставления коммунальных услуг / Фото КГГА

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