В Киеве вечером 17 декабря и утром 18 декабря прогнозируют сильный туман. Видимость при таких погодных условиях будет 200 – 500 метров. Водителям и пешеходам нужно соблюдать определенные правила, чтобы не вызвать ДТП.

Украинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение по Киеву и Киевской области. Речь идет о первом уровне опасности – желтый.

Читайте также Прогноз погоды на 17 декабря: в Украине начнется оттепель

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными на дорогах, потому что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, а также потенциально вызвать ДТП.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам: