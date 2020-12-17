Снова туман: в Киеве объявили штормовое предупреждение
В Киеве вечером 17 декабря и утром 18 декабря прогнозируют сильный туман. Видимость при таких погодных условиях будет 200 – 500 метров. Водителям и пешеходам нужно соблюдать определенные правила, чтобы не вызвать ДТП.
Украинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение по Киеву и Киевской области. Речь идет о первом уровне опасности – желтый.
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Водителей и пешеходов призывают быть осторожными на дорогах, потому что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, а также потенциально вызвать ДТП.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
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