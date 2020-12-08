В Киеве показали, каким будет обновленный фонтан возле памятника основателям столицы – видео
В Киеве закончили ремонт фонтана возле памятника основателям столицы. Он будет функционировать весной – сейчас его законсервировали на зиму.
Видео обновленного фонтана обнародовали на фейсбук-странице "Киевзеленстроя". Пишут, что его тестировали в течение недели. Он будет работать весной.
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Вместе с тем, работы на центральной площади Наводницкого парка еще продолжаются – будет сделано новое покрытие вокруг фонтана, восстановлено гранитное покрытие лестницы, ведущей к нему, обустроен пандус к набережной, поэтому сейчас территорию огораживают.
Обновленный фонтан – это классический динамичный фонтан с подсветкой и игрой струй воды с современным европейским оборудованием.
Высота струй – до 3,5 м.
Кажется, будто лодка с основателями Киева на радуге "взлетает" над Днепром,
– радуются коммунальщики.
Управление фонтаном полностью автоматизировано. Есть датчики уровня воды и автоматическая станция дозирования реагентов, с помошью которой обеззараживают воду.
Уже весной следующего года, когда начнется сезон фонтанов, этот будет полноценно работать. Современное оборудование позволит продлить "сезон" его работы на месяц.
В Киеве обновили фонтан возле памятника основателям столицы: смотрите видео
Памятник основателям Киева – это визитка столицы. Молодожены приезжают сюда в день свадьбы. Есть поверье, если забросить букет в лодку – супружеская жизнь будет счастливой.
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