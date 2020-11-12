В Киеве на Оболони откроют новое общественное пространство
В Киеве решили открыть новый хаб в Оболонском районе. Там будут оказывать юридическую, финансовую и экспертную помощь активным гражданам и организациям.
Помещение уже начали обустраивать. Об этом сообщают в КГГА.
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Правда, адрес нового общественного пространства не называют.
Это будет второй муниципальный хаб в Киеве. Первый открыли в марте 2020 года на улице Владимирской, 51Б.
По мнению заместителя главы КГГА Марины Хонды, такие места необходимо открыть во всех районах столицы.
Даже в условиях карантина хаб оказался необходимым для представителей общественности. Он стал дополнительным средством расширения возможностей общины. Поэтому мы решили ввести такую практику диалоговых площадок и в районах,
– сообщила Хонда.
По замыслу властей, в таких местах киевляне могут обсуждать городские вопросы и общественные инициативы.
Проект нового хаба на Оболони / Иллюстрация КГГА
Проект нового хаба на Оболони / Иллюстрация КГГА
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