В Киеве лифт, в котором врачи поднимались к пациентке, сорвался с пятого этажа. Инцидент имел место 15 октября. К счастью, сработала система аварийного торможения. Никто не пострадал.

Нештатное событие произошло в Днепровском районе Киева. Лифт, в котором были врачи, начал неконтролируемо падать с пятого этажа. О чрезвычайной ситуации написал в фейсбуке Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

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Бригада приехала помочь женщине, которая потеряла сознание. Машина выехала оперативно, а возле дома врачей встретила мать больной и ее 10 летняя дочь. Все зашли в лифт и начали подниматься на восьмой этаж. Вдруг лифт оборвался и стал падать вниз.

К счастью, сработала система аварийного торможения – лифт остановился на втором этаже.

Пока спасатели через узкую щель вытаскивали медиков и родственников больной, на вызов выехала другая бригада, и предоставила необходимую экстренную помощь пациентке.

В Киеве в целом эксплуатируется более 22 тысяч лифтов, около 10 тысяч из них отработали свой эксплуатационный срок, который составляет 25 лет. И хотя их периодически ремонтируют и продлевают срок эксплуатации – потенциально опасным, может быть каждый.