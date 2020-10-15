Врачи киевской скорой едва не погибли в лифте: оборвался, когда ехали на вызов
В Киеве лифт, в котором врачи поднимались к пациентке, сорвался с пятого этажа. Инцидент имел место 15 октября. К счастью, сработала система аварийного торможения. Никто не пострадал.
Нештатное событие произошло в Днепровском районе Киева. Лифт, в котором были врачи, начал неконтролируемо падать с пятого этажа. О чрезвычайной ситуации написал в фейсбуке Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.
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Бригада приехала помочь женщине, которая потеряла сознание. Машина выехала оперативно, а возле дома врачей встретила мать больной и ее 10 летняя дочь. Все зашли в лифт и начали подниматься на восьмой этаж. Вдруг лифт оборвался и стал падать вниз.
К счастью, сработала система аварийного торможения – лифт остановился на втором этаже.
Пока спасатели через узкую щель вытаскивали медиков и родственников больной, на вызов выехала другая бригада, и предоставила необходимую экстренную помощь пациентке.