В Киеве 8 декабря в ТРЦ "Ocean Plaza" произошел конфликт. Представители частной охранной фирмы избили парня, потому что он был без маски. Во время драки повалили металлодетекторы.

Парня забрали в райотдел полиции, составили протокол, а теперь требуют возмещения материального ущерба. Об этом пишут в сообществе "Киев Оперативный".

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Детали инцидента

Два охранника – мужчина и женщина – долго беседовали с "нарушителем" карантина, который решил, что достаточно будет укутаться шарфом. "Стражи порядка" наверняка рассказывали, что необходимо носить маску. Что сказал парень в ответ не известно, но охранники вдвоем бросили посетителя на пол, при этом завалили два металлодетектора.

Кто-то из друзей парня или просто свидетель инцидента спросил у охранников, почему они пропустили других людей без масок, но в ответ женщина лишь грубо сказала, что ему нечем заняться.

В Киеве охранники Ocean Plaza избили парня: смотрите видео (присутствует ненормативная лексика)