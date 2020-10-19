В Голосеевском районе Киева 19 октября во время раздачи бесплатной еды поссорились два мужчины-бездомные. В результате один оказался в больнице с ножевым ранением, другого задержали полицейские.

Задержанным оказался 61-летний уроженец Ровенской области, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей. Об этом сообщила киевская полиция.

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"В очереди за бесплатной едой, которую обычно раздают на этом месте, между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе выяснения отношений один из участников ударил другого по лицу, а затем достал нож, ударил им оппоненту в грудь и скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении копов.



Задержанный полицией нападавший / Фото Нацполиция

Хулигану грозит лишение свободы до восьми лет.

На все это время у него не должны возникнуть проблемы с питанием, поскольку отечественная пенитенциарная система предполагает решение этой проблемы.