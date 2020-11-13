В Киеве на улице Княжий Затон, 2/30, на Позняках, были демонтированы 89 рекламных конструкций. Все они не соответствовали правилам размещения рекламы.

"Если твой сосед повесил рекламу не по правилам, то ты свою сделаешь обязательно больше", – объясняет причины такой "засоренности" рекламой этого дома Александр Смирнов. Он в КГГА отвечает за наведение порядка на этом рынке.

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Также Смирнов показал фотографии до и после демонтажа.

В 2019 году Киевсовет принял порядок размещения рекламы в городе. В Киеве даже есть специальное коммунальное предприятие, которое осуществляет эту политику – Киевреклама.

В конце октября Смирнов хавастался очисткой от незаконной рекламы на бульваре Шевченко.