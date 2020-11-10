В Киеве на Николая Бажана 10 ноября произошло одновременно 2 крупных ДТП. Столкнулись грузовики. Движение на проспекте затруднено.

Что известно о масштабной аварии в Киеве Первая авария произошла возле станции метро "Вырлица", а другая – в районе станции "Бориспольская". Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции. Читайте также За рулем Harley Davidson, который сбил 3 человека в Киеве, мог быть сотрудник СБУ, – соцсети Информация о пострадавших и причинах аварии уточняется. Обратите внимание! На этом отрезке пути, который ведет в Борисполь, довольно часто случаются ДТП, а в часы пик транспорт стоит в пробках. На проспекте Бажана столкнулись грузовики: смотрите видео