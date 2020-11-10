В Киеве на проспекте Бажана произошли одновременно 2 ДТП с участием грузовиков видео
В Киеве на Николая Бажана 10 ноября произошло одновременно 2 крупных ДТП. Столкнулись грузовики. Движение на проспекте затруднено.
Что известно о масштабной аварии в Киеве
Первая авария произошла возле станции метро "Вырлица", а другая – в районе станции "Бориспольская". Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции.
Читайте также За рулем Harley Davidson, который сбил 3 человека в Киеве, мог быть сотрудник СБУ, – соцсети
Информация о пострадавших и причинах аварии уточняется.
На проспекте Бажана столкнулись грузовики: смотрите видео
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter