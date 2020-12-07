Из-за ремонта контактной сети на проспекте Маяковского и улицы Лифаря в Киеве троллейбусы № 91н ехать привычным для жителей Троещины маршрутом не смогут. Поэтому коммунальщики вынуждены существенно урезать маршрут, но только в ночь на 8 декабря.

Об изменениях движения троллейбусов сообщили в пресс-службе компании Киевпастранс. Киевлянам, которые ночью пользуются троллейбусами 91н, или гостям столицы, которые приезжают ночью и должны поехать на Троещину, нужно обратить внимание на эту информацию.

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Троллейбус, который обычно возит пассажиров с центрального железнодорожного вокзала через мост Патона и по всей Троещине до улицы Милославской, будет ходить по урезанному маршруту.

Только до Дарницы

Из-за отключения электроэнергии контактной сети на проспекте Маяковского троллейбусы будут ходить только до Дарницкой площади и обратно. На Троещину они не будут следовать.

Изменения движения будут актуальными с 1:30 до 4:30 8 декабря. Утром представители Киевпасстранса уже обещают вернуть троллейбусы в привычный режим работы.



Схема изменения маршрута троллейбуса 91н в Киеве в ночь 8 декабря / eway.in.ua