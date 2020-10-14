В Киеве ограбили дом иностранного дипломата
Представитель дипломатического корпуса иностранного государства стал жертвой квартирного вора в Шевченковском районе Киева. В течение суток после совершения преступления, правоохранители задержали подозреваемого.
Об удачном раскрытии дела, где пострадавшим значится иностранец, сообщили в полиции Киева. По данным следствия, кражу совершил местный житель, который неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.
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Как утверждают полицейские, расследование началось с заявления дипломата. Последний обратился к копам, увидев, что из его частного дома пропали деньги и ноутбук. На след злоумышленника правоохранители вышли благодаря записям с камер видеонаблюдения, а также следам с места происшествия.
Похищенное уже вернули пострадавшему
Мы получили информацию о правонарушителе, поэтому вскоре удалось выйти на него. По месту жительства подозреваемого провели обыск, его задержали, а похищенные вещи изъяли,
– заявил начальник отдела полиции №3 Шевченковского управления полиции Игорь Леус.
Сейчас похищенное вернули иностранцу, а задержанный может надолго отправиться в тюрьму.
Могут максимально наказать
Поскольку у подозреваемого уже были проблемы с законом, а преступление квалифицировали как кражу с проникновением в жилище, прокурорам не составит труда добиться максимального срока заключения злоумышленника. Санкция статьи предусматривает до шести лет пребывания за решеткой.