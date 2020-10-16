В Киеве освободили из "заложников" дипломата посольства Израиля: фото
Бойцы антитеррористического подразделения СБУ, Нацгвардии и полиции приняли участие в масштабных учениях. Они прошли 16 октября в двух районах Киева.
По легенде, злоумышленники захватили в заложники одного из работников израильского посольства, сообщили в СБУ. В то же время их приспешники заминировали вход в помещение дипломатического учреждения.
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Во время учений правоохранителям из разных служб пришлось сотрудничать между собой, что не очень свойственно их повседневной работе.
Условных террористов задержали / Фото пресс-службы СБУ
Привлекли даже органы власти
Чтобы провести сложную тренировочную спецоперацию к учениям привлекли:
- подразделения СБУ;
- полицию;
- нацгвардию;
- ГСЧС;
- органы исполнительной власти.
Условного "заложника" освободили / Фото пресс-службы СБУ
Спецназовцы освободили условных "заложников", задержали "террористов" и обезвредили "взрывчатку". Работникам посольства Израиля во время учений пришлось действовать так же, если бы речь шла о реальной угрозе.
Управление с АТЦ
За ходом тренировочной спецоперации следило командование антитеррористического центра СБУ. Оттуда же отдавались указания подразделениям "Альфы".