Бойцы антитеррористического подразделения СБУ, Нацгвардии и полиции приняли участие в масштабных учениях. Они прошли 16 октября в двух районах Киева.

По легенде, злоумышленники захватили в заложники одного из работников израильского посольства, сообщили в СБУ. В то же время их приспешники заминировали вход в помещение дипломатического учреждения.

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Во время учений правоохранителям из разных служб пришлось сотрудничать между собой, что не очень свойственно их повседневной работе.



Условных террористов задержали / Фото пресс-службы СБУ

Привлекли даже органы власти

Чтобы провести сложную тренировочную спецоперацию к учениям привлекли:

подразделения СБУ;

полицию;

нацгвардию;

ГСЧС;

органы исполнительной власти.



Условного "заложника" освободили / Фото пресс-службы СБУ

Спецназовцы освободили условных "заложников", задержали "террористов" и обезвредили "взрывчатку". Работникам посольства Израиля во время учений пришлось действовать так же, если бы речь шла о реальной угрозе.

Управление с АТЦ

За ходом тренировочной спецоперации следило командование антитеррористического центра СБУ. Оттуда же отдавались указания подразделениям "Альфы".