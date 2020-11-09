Киевские полицейские проводят вечерние рейды в развлекательных заведениях в поисках нарушителей карантинных норм из-за пандемии COVID-19. Статистика копов показывает, что чуть ли не каждый восьмой ресторан, клуб или ТРЦ работает с несоблюдением требований.

О разоблачении очередного стриптиз-клуба, который работал в ночное время, сообщили в полиции Киева. Как утверждают следователи, руководство заведения пыталось "замаскировать" свою работу, и пропускало только тех клиентов, которые заранее бронировали столики.

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Работал клуб на улице Саксаганского в Голосеевском районе Киева.

До 3 лет тюрьмы

Обычно за несоблюдение норм карантина правоохранители составляют протокол об административном правонарушении. Но в отношении работников стриптиз-клуба возбудили уголовное дело. Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит от 17 до 51 тысячи гривен штрафа, до 6 месяцев ареста, до 3 лет ограничения свободы или же именно такой срок пребывания в колонии строгого режима

Работали с " хитростями"

По данным правоохранителей, после 22:00 двери заведения были закрыты. Однако внутрь пропускали людей, забронировавших места.

Полицейские попали в заведение с помощью спецназовцев в 22:30. Они обнаружили доказательства работы стриптиз-клуба в это время – чеки, бухгалтерские документы и видео с камер наблюдения.

Массовые нарушения

В течение 7 и 8 ноября мобильные группы правоохранителей проверили 900 развлекательных заведений и ресторанов. В 148 из них они увидели нарушение норм карантина. Штрафовать за эти нарушения хотят работников заведений. Но, как показывает судебная практика, большинство подобных протоколов даже не рассматриваются.

Смотрите видео обысков полиции в стриптиз-клубе Киева: