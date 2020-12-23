В Киеве 23 декабря на улице Грушевского, 4 открыли мемориальную доску Василию Стусу и Ивану Светличному. Во время открытия люди заметили, что портреты не очень похожи на выдающихся украинских деятелей.

Доску установили на фасаде Национальной академии наук Украины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В открытии приняли участие сын Василия Стуса Дмитрий Стус и политзаключенный, который находился в одном с Василием Стусом концлагере, последний, кто видел его живым, Василий Овсиенко.



Также в мероприятии приняли участие другие политзаключенные и представители общественности и власти / Фото КГГА

Диссидентка и подруга Василия Стуса Маргарита Довгань зачитала у мемориалов сонет Ивана Светличного. Она отметила: верит, что памятные доски станут первым посылом для того, чтобы в центре Киева установить памятник Василию Стусу. Также женщина обратила внимание на то, что авторам подобных мемориалов стоит пытаться делать скульптуры визуально более похожими на лица выдающихся украинцев.

Верю, что вы сможете на будущее создать более похожие и еще более одухотворенные образы наших великих украинцев,

– обратилась она.

Светличный и Стус похоронены на Байковом кладбище. Их могилы расположены неподалеку. Похоронили Светличного в вышиванке, подаренной Стусом.

Историческая справка: