В Киевском музее, где все экскурсии проводят незрячие гиды, до конца ноября будет работать новая историческая выставка. Организаторы говорят, что выставка будет интересна не только незрячим людям.

Посетителям музея, который расположен по адресу улица Олеся Гончара, 45-в, предлагают узнать бюсты выдающихся деятелей и макеты зданий, которые изображены на украинских купюрах. Об этом пишут на сайте Музея в темноте.

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Тактильную выставку "Украина на ощупь" можно посетить до конца ноября. Среди экспонатов – бюсты Леси Украинки, Владимира Вернадского, Григория Сковороды и других.

Под ними спрятали Львовский оперный театр, башню Луцкого замка – здания, которые связывают с этими выдающимися украинцами.

Незрячие люди могут по-своему "увидеть" как они выглядели. А другие имеют возможность понять как это – все воспринимать на ощупь.

Выставку запустили при поддержке Украинского культурного фонда.

Вход бесплатный.

Музей в темноте в Киеве – это единственное такое заведение в Украине. Он предлагает почувствовать родной город на слух, осязание, обоняние и даже вкус.