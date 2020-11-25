В Киеве в Национальном художественном музее Украины начался уникальный выставочный проект. Выставка посвящена столетней традиции большого Герба Украины. Посмотреть на экспонаты можно онлайн.

Они расположены в двух залах – "Исторические истоки государственных эмблем" и "История большого Герба Украины". Об этом сообщает Укринформ.

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"Экспозиция выставки сформирована из около 60 артефактов, треть из них представлена для публичного осмотра впервые. Эти экспонаты неизвестны не только широкой публике, но и узкому кругу ученых", рассказал куратор выставки, историк Юрий Савчук.

Что можно увидеть на выставке:

Впервые посетители смогут ознакомиться с печатью Украинского Государства, изготовленной по эскизам Василия Кричевского, и печатью Государственного секретарства авторства Георгия Нарбута.

В экспозиции будет представлен эскиз печати Государственного секретарства из коллекции Национального художественного музея и оригинальная матрица, о существовании которой не было известно более века.

Особого внимания также заслуживают другие уникальные памятники из коллекции музея Шереметьевых.

Впервые широкой общественности представлены печати украинских гетманов. В частности основателя казацкого государства – гетмана Богдана Хмельницкого и гетмана Ивана Скоропадского.

Зритель впервые сможет целостно ознакомиться с полным альбомом "Государственные знаки отличия Украины" выдающегося украинского геральдика Николая Битинского, он изготовил семнадцать цветных рисунков государственных гербов, флагов и печатей по заказу правительства УНР в изгнании в 1939 году.

Проект продлится до 24 января 2021 года.

Выставка посвящена большому Гербу Украины: смотрите фото

Выставка будет работать в двух форматах:

экскурсии по предварительной регистрации, которые будет проводить куратор проекта, историк Юрий Савчук;

стримы публичных мероприятий и экскурсий.

Также на новом YouTube канале будут доступны специальные видео по материалам выставки.

На днях Кабмин выбрал лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. В конкурсе участвовали 112 работ. Одобрение жюри вызвал проект Алексея Кохана.