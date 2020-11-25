В Киеве открыли уникальную выставку, посвященную большому Гербу Украины
В Киеве в Национальном художественном музее Украины начался уникальный выставочный проект. Выставка посвящена столетней традиции большого Герба Украины. Посмотреть на экспонаты можно онлайн.
Они расположены в двух залах – "Исторические истоки государственных эмблем" и "История большого Герба Украины". Об этом сообщает Укринформ.
Читайте также В Киеве власти обещают достроить заброшенные застройщиками объекты
"Экспозиция выставки сформирована из около 60 артефактов, треть из них представлена для публичного осмотра впервые. Эти экспонаты неизвестны не только широкой публике, но и узкому кругу ученых", рассказал куратор выставки, историк Юрий Савчук.
Что можно увидеть на выставке:
- Впервые посетители смогут ознакомиться с печатью Украинского Государства, изготовленной по эскизам Василия Кричевского, и печатью Государственного секретарства авторства Георгия Нарбута.
- В экспозиции будет представлен эскиз печати Государственного секретарства из коллекции Национального художественного музея и оригинальная матрица, о существовании которой не было известно более века.
- Особого внимания также заслуживают другие уникальные памятники из коллекции музея Шереметьевых.
- Впервые широкой общественности представлены печати украинских гетманов. В частности основателя казацкого государства – гетмана Богдана Хмельницкого и гетмана Ивана Скоропадского.
- Зритель впервые сможет целостно ознакомиться с полным альбомом "Государственные знаки отличия Украины" выдающегося украинского геральдика Николая Битинского, он изготовил семнадцать цветных рисунков государственных гербов, флагов и печатей по заказу правительства УНР в изгнании в 1939 году.
Проект продлится до 24 января 2021 года.
Выставка посвящена большому Гербу Украины: смотрите фото
Выставка будет работать в двух форматах:
- экскурсии по предварительной регистрации, которые будет проводить куратор проекта, историк Юрий Савчук;
- стримы публичных мероприятий и экскурсий.
Также на новом YouTube канале будут доступны специальные видео по материалам выставки.
На днях Кабмин выбрал лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. В конкурсе участвовали 112 работ. Одобрение жюри вызвал проект Алексея Кохана.
Поделиться новостью