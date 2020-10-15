Новая выставка посвящена антибольшевистскому повстанческому движению в 1919-1920 годах. В частности рассказывается о Холодноярской республике. Пятнадцать информационных баннеров уже традиционно находятся на Майдане Независимости возле Главпочтамта.

Баннеры новой исторической выставки будут доступны для киевлян и гостей столицы до января 2021 года. Об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти.

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Целью выставки является чествование защитников украинской независимости из разных поколений, а также рассказать правдивую историю, ведь во времена СССР эти события или замалчивались, или фальсифицировались.

Новые баннеры открыли министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Тогда придумывали много разных мифов об атаманстве, бандитизме. Наша задача – показать истинное положение дел. Эта выставка показывает, как реагировали украинцы на новеллы коммунистов, на принудительный труд, национализацию предприятий и сельского хозяйства, на продовольственную диктатуру и всевозможные выходки коммунизма, против которого выступали повстанцы,

– отметил Дробович.



Открытие выставки "Воля Украины или смерть" / Фото Украинский институт национальной памяти

Антибольшевистское повстанческое движение в 1919-1920 годах охватило почти всю территорию Украины и было направлено против репрессивной политики "военного коммунизма" большевиков. Это движение переросло из хаотических присоединений селян к полноценному движению, которое боролось за независимость Украины.

Каждый украинец должен знать – захват Украины так называемой "пролетарской диктатурой" осуществлялся антигуманными методами. Десятилетиями оккупационная власть замалчивали восстание против красных и коммунистов. Восставали целые уезды и даже губернии, пытаясь отстоять свободу, иногда ценой собственной жизни,

– отметил министр Александр Ткаченко.



Флаг повстанцев Холодного Яра / Фото reibert.info