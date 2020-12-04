В Киеве полиция задержала переселенца с Луганщины. Его обвиняют в торговле людьми. Он отправлял украинок работать за границу – девушки попадали в сексуальное рабство. Их заставляли сниматься в порно.

"Актрис" заказывал известный европейский режиссер. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Правда, правоохранители не называют имя "заказчика". А "исполнителем" оказался 26-летний переселенец из Луганщины.

Он вербовал девушек, оказавшихся в трудном материальном положении, и переправлял их за границу. В объявлениях конечно речь не шла о том, что нужно будет сниматься в порнофильмах. Злоумышленник заманивал своих жертв, обещая, высокооплачиваемую работу за границей.

Когда девушки туда попадали, то оказывались в рабстве – вернуться на родину не могли из-за долговой кабалы.

Что грозит "кастинг-директору" порнофильмов?

Его скорей всего посадят в тюрьму. Ему грозит срок от 5 до 12 лет.