В Киеве произошел конфликт в общественном транспорте. Водитель троллейбуса избил пассажира, после того, как тот напал на него.

Водитель пытался объяснить что-то пассажиру, а тот ушел, но через мгновение вернулся и ударил "противника" чем-то по голове – у водителя пошла кровь, он озверел и жестко избил хулигана. Видео драки обнародовали в телеграм-канале "Вартові Еспресо".

Читайте также В Киеве уже предлагают декоммунизировать станцию метро "Проспект Правды": ее еще не достроили

Водитель несколько раз ударил по лицу уже лежащего пассажира, но тот не сдавался. Пришлось держать его на асфальте до приезда полиции. Другие пассажиры пытались вмешаться в драку, успокоить "стороны", а были и такие, кто просто снимал видео на телефон.

Конфликт, вероятно, начался из-за того, что мужчину не пускали в салон, потому что у него не было маски. Стоит подчеркнуть, что и сам водитель неправильно надел маску, она закрывала только рот.

В Киеве водитель троллейбуса избил пассажира: смотрите видео (присутствует ненормативная лексика) 18+