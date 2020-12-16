Очередной конфликт из-за несоблюдения карантинных норм произошел 16 декабря в одном из автобусов в Киеве. Пассажир, просьбу которого правильно надеть маски, проигнорировали, достаточно жестко объяснил нарушителю, как надо пользоваться средствами безопасности.

Конфликт между двумя мужчинами закончился применением силы, сообщает 24 канал со ссылкой на местные сообщества в телеграмме. После непродолжительных выяснений обстоятельств нарушителя выбросили из автобуса.

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Во время конфликта не обошлось без драки.

Что известно о драке в автобусе в Киеве

По словам свидетелей инцидента, перед началом ссоры в салон автобуса зашел пассажир, который попросил других нормально надеть маски. Вместо того, чтобы начать выполнять карантинные требования, один из мужчин демонстративно отказался это делать и показал неприличный жест.

Тогда оппонент нанес нарушителю ограничений несколько ударов в живот.

Смотрите видео драки между пассажирами автобуса в Киеве из-за отсутствия маски:

Как известно, обязательное пребывание в транспорте и общественных местах в маске предусмотрено законом. При этом маска должна закрывать не только рот, но и нос каждого.



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