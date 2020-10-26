В Киеве в районе Корчеватого прямо среди леса в ночь на 26 октября мужчина и женщина разделывали рыбу. Документов на огромный улов у пары не нашлось. Полицейские уверяют, что это был экзотический для Украины африканский сом.

О нетипичной ситуации в ночном лесу сообщила местная жительница, которая очень удивилась тому, что увидела. Она позвонила в полицию.

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Странных рыбаков обнаружили в районе улицы Набережно-Корчеватской. Прибывшие на место полицейские увидели, что рыба, живая и уже обработанная, была повсюду – на земле, в ведрах, ванночках и тазах.

Рыбу выловили в другом месте и, вероятно, привезли в лес грузовиком. Никаких документов на улов мужчина и женщина не имели, а где ее взяли, не сказали.

Патрульные вызвали на место представителей Госрыбагентства, которые составили админпротоколы. Также специалисты установили, что эта рыба – африканский мраморный сом. Родина этих рыб – река Нил, однако их разводят также и в других странах. В Украине африканских сомов разводят в отдельных фермерских хозяйствах, но в основном импортируют.

Что ж, наверняка этот товар мог бы оказаться уже утром на рынках Киева, и продавцы уверяли бы людей, что это самая свежая рыбка, которую только что выловили. Или же рыба подлежала заморозке.

Киевские копы нашли "рыбное место":

Украинский парламент хочет усилить ответственность за незаконное занятие рыбным и другим водным промыслом. В случае успешного голосования за законопроект, таких "рыбаков" будут наказывать штрафом, он составит от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также могут ограничить свободу до трех лет.