Полицейские спасли от попытки самоубийства молодую киевлянку, которая хотела покончить с собой. Девушка собиралась прыгать с балкона общего пользования на 25 этаже дома на Ясиноватском переулке.

О героическом поступке правоохранителей сообщили в патрульной полиции Киева. Кроме того, копы показали, как их коллеги помешали девушке прыгнуть.

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Вызов на линию "102" поступил от мужчины, который увидел девушку на балконе последнего этажа дома. Заявитель сказал, что она ведет себя не совсем адекватно.

Как спасли девушку

На инцидент отреагировали Юрий Школяренко и Станислав Севидов. Согласно записи с нагрудной камеры одного из копов, когда они поднялись на балкон, девушка сидела на парапете со стаканом в руках. Сначала она рассказывала о том, что смотрела фильмы, а ей уже не поможешь.

Впрочем, один из правоохранителей пытался отвлечь внимание девушки, и расспрашивал, что у нее случилось.

Развязка истории наступила тогда, когда киевлянка попросила полицейского дать ей мобильный телефон. Тогда Школяренко приблизился к ней, схватил за руку и стащил на пол.

Мотивы неизвестны

По данным полиции, объяснения своему поступку девушка не предоставила. Копы вызвали ей на помощь карету "скорой".

Смотрите видео спасения девушки в Киеве: