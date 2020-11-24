В столице 24 ноября случилась авария с участием автомобиля Audi и служебной Skoda патрульной полиции. Правоохранители попали в ДТП, когда ехали на вызов по другой аварии.

Патрульные Киева получили сообщение об аварии с потерпевшими, которая произошла на перекрестке Богдана Хмельницкого и Терещенковской. Об этом сообщили в фейсбуке "Киева Оперативного".

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Полицейские отправились на место инцидента, однако по дороге сами попали в ДТП.

Они ехали с красно-синими маячками и сиреной. Все автомобилисты предоставили им преимущество в движении, кроме водителя Audi,

– говорится в сообщении.

К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, хотя машины существенно повреждены.

Авария с участием патрульных в Киеве: Фото "Киева Оперативного"

В столице патрульные ехали на вызов и попали в аварию: смотрите видео