В Киеве патрульные попали в ДТП, когда ехали на место другой аварии – фото, видео
В столице 24 ноября случилась авария с участием автомобиля Audi и служебной Skoda патрульной полиции. Правоохранители попали в ДТП, когда ехали на вызов по другой аварии.
Патрульные Киева получили сообщение об аварии с потерпевшими, которая произошла на перекрестке Богдана Хмельницкого и Терещенковской. Об этом сообщили в фейсбуке "Киева Оперативного".
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Полицейские отправились на место инцидента, однако по дороге сами попали в ДТП.
Они ехали с красно-синими маячками и сиреной. Все автомобилисты предоставили им преимущество в движении, кроме водителя Audi,
– говорится в сообщении.
К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, хотя машины существенно повреждены.
Авария с участием патрульных в Киеве: Фото "Киева Оперативного"
В столице патрульные ехали на вызов и попали в аварию: смотрите видео
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